Duas mortes em Paranaguá e 153 casos de covid em Pontal do Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou, nesta quinta-feira (26), mais duas mortes por covid-19 no litoral paranaense: ambas em Paranaguá, que chega a 103 óbitos provocados pelo novo coronavírus.

Também foram registrados 189 novos casos na região: 153 em Pontal do Paraná, 34 em Paranaguá e 2 em Guaratuba.

O número total de mortes é de 205: os 103 de Paranaguá, 25 de Guaratuba, 22 de Matinhos, 21 de Antonina, 15 de Morretes, 15 de Pontal e 4 de Guaraqueçaba.

De acordo com a Sesa, são 9.553 casos confirmados (e 7.483 recuperados) nos sete municípios litorâneos: Paranaguá, 5.559 (4.411 recuperados), Guaratuba, 1.061 (880), Antonina, 842 (699), Pontal do Paraná, 726 (454), Morretes, 680 (534), Matinhos, 554 (460) e Guaraqueçaba, 121 (45).

No Paraná, a SesaA Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta mais 2.346 casos confirmados e 64 mortes em decorrência do coronavírus. O boletim registra também 2.058 diagnósticos retroativos, do período entre 5 de abril a 24 de novembro, que estavam em investigação e agora foram encerrados e automaticamente computados no sistema. Os dados acumulados do monitoramento da covid-19 mostram que o Paraná soma 266.639 casos, 193.261 recuperados e 5.989 mortes em decorrência da doença.

No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou hoje mais 37.614 casos e 691 mortes. O país chega a 6.204.220 de casos confirmados, com 5.528.599 recuperados e 171.460 mortes por covid-19.

Confira no gráfico acima e evolução dos casos na Macrorregional da Saúde, que abrange as regionais de Curitiba, Litoral (Paranaguá), Irati, Guarapuava, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e União da Vitória.