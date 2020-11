Covid: Litoral tem 31 novos casos registrados

Apenas 31 casos de covid-19 foram registrados no Litoral neste domingo (29), no informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Foram 28 em Paranaguá, 2 em Morretes e 1 em Matinhos.

A região soma 9.890 casos e 207 mortes por covid.

No Paraná, a Sesa informou 882 novos casos confirmados e 15 mortes. A Secretaria registra também 636 casos confirmados retroativos do período entre 21 de maio à 27 de novembro que estavam com investigação em aberto. O estado soma 275.048 casos e 6.067 mortos em decorrência do novo coronavírus

O Ministério da Saúde registra neste domingo mais 272 mortes e 24.468 pessoas contaminadas no Brasil. Já são 6.314.740 casos confirmados da covid.