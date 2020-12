Secretário de Estado garante estrada rural e novos recursos aos agricultores

O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, assegurou que o Governo do Paraná vai investir na adequação da Estrada do Taquaruvu.

Ao lado do prefeito Roberto Justus e de diversos secretários do município, Ortigara acompanhou mais uma entrega de fertilizantes aos agricultores atingidos pelo ciclone de 30 de junho, na sexta-feira (27), na Secretaria Municipal das Demandas da Área Rural, na localidade do Cubatão. Ao todo, estão sendo distribuídas 6.900 sacas (345 toneladas) a 179 famílias de produtores.

“É uma obra de 14 quilômetros que vai encurtar distâncias, com duas obras de artes importantes, que são duas pontes para ser construídas, uma de 40 metros e outra de 20”, explicou sobre a estrada que liga o Cubatão à estrada do Descoberto. De acordo com Ortigara, “no mínimo, ela será erguida, cascalhada e bem rolada”, mas a intenção da secretaria é fazer com uma pavimentação durável, como “pedra irregular ou paralelepípedo”, disse.

O secretário comentou que a pavimentação vai melhorar o acesso dos moradores à saúde e à educação e vai melhorar o escoamento da produção e poderá reduzir fretes. A estrada corta pela metade a distância das principais comunidades rurais ao centro de Guaratuba e corta pela metade a distância das principais comunidades rurais ao centro de Guaratuba – sem precisar passar por Garuva (SC).

Ortigara também trouxe outras três boas notícias para os agricultores. “Nos próximos dias, o governador assina um decreto que regulamenta o Banco do Agricultor, que já foi criado por lei”. Com o programa, o governo do Estado vai bancar a totalidade ou grande parte dos juros dos financiamentos rurais. Todo agricultor familiar que produzir verdura ou fruta, leite, pequenas agroindústrias familiares, pequenas cooperativas ou associações de produtores com faturamento até R$ 16 milhões, que financiarem pelo Pronaf com juros de 2,75% terão juro zero. Os grandes, que pagam 4%, terão um desconto de 3 pontos e vão pagar 1%.

A segunda noticia é o novo edital do Coopera, que financia a pequenas cooperativas e associação dos pequenos produtores. Terão preferência as associações com presença das mulheres e jovens.

A outra é a continuação do Compra Direta, que foi implantado de forma emergencial para a pandemia. O governo vai continuar comprando dos pequenos produtores para distribuir a população vulnerável. Agricultores do Cubatão e do Limeira participaram de dois editais do Compra Direta em 2020 para fornecer toneladas de hortifrútis para programas sociais de Guaratuba.

Escritório do IDR – Quem também trouxe uma ótima novidade para os produtores foi o gerente regional do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR, que reuniu o Iapar e a Emater), Satoshi Osmar Nonaka: a vinda de mais dois técnicos do órgão para Guaratuba, em substituição a parte dos quatro profissionais que se aposentaram recentemente. Desta forma, ficarão dois profissionais atendendo a agricultura e dois para o setor da pesca.

Um dos técnicos vai morar na região e vai reabrir o escritório do IDR na localidade do Caovi. Também haverá um atendimento semanal, às quartas-feiras, na Secretaria das Demandas da Área Rural.

Reportagem conjunta do Correio do Litoral e do Jornal de Guaratuba