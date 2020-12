Andrei Diogo Rossi, CPF: 056.179.679-32 torna público que requereu ao Instituto Água e Terra – IAT a Licença Ambiental Simplificada – LAS para desmembramento de lotes urbana consolidada, localizada no endereço Rua Natal esquina com a Rua Rio Grande do Sul, balneário de Praia de Leste, Município de Pontal do Paraná / PR.