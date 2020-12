Mais 3 mortes e 109 novos casos de covid registrados hoje

A Secretaria de Estado da Saúde confirma mais 3 mortes por covid-19, nessa sexta-feira (4), no Litoral: 2 em Morretes e 1 em Paranaguá. Também foram registrados 109 novos casos na região: 76 em Paranaguá, 24 em Guaratuba, 6 em Matinhos, 2 em Morretes e 1 em Guaraqueçaba.

Já são 218 mortes e 10.428 casos confirmados na região.

A secretaria registrou mais 45 mortes em decorrência da doença e 1.924 novos casos no Paraná. Também são registrados 1.512 casos confirmados retroativos do período entre 13 de abril e 02 de dezembro, que estavam com investigação. São 6.304 mortos pela doença e 294.680 casos confirmados até hoje no estado.

No Brasil, o Ministério da Saúde informa que foram 694 mortes e 46.884 confirmados hoje. O país já sofreu 175.964 mortes e já confirmou 6.533.968 casos.