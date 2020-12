Comunidades das ilhas fazem mutirões para melhorar abastecimento de água

Mdoradores das ilhas da baía de Paranaguá realizam mutirões para readequar os sistemas de abastecimento de água. Pelos menos quatro comunidades insulares foram afetadas pela estiagem dos últimos meses: Europinha, Eufrasina, Ilha do Teixeira e Piaçaguera.

Como condicionante do licenciamento ambiental pelo Ibama do Porto de Paranaguá, a empresa pública que administra o terminal tem apoiado o trabalho dos moradores. Segundo João Paulo Santana, diretor de Meio Ambiente da Portos do Paraná, “o apoio se dá em parceria com a prefeitura de Paranaguá e com empresa concessionária Cagepar (Central de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná).

Ação – “A execução do projeto é na forma de mutirão, em que os moradores aprendem na prática técnicas de captação, preservação de nascentes e funcionamento dos sistemas, visto que eles serão os responsáveis pela operação”, afirma Maurício D’ Agostini Silva, engenheiro ambiental da Cagepar.

Gestão – Quem faz a gestão do abastecimento da água são as próprias associações comunitárias. Como também são os próprios moradores que fazem toda reforma necessária no microssistema. Eles passam por cursos em que aprendem teoria e prática e como fazer a captação em técnicas sustentáveis, de baixo custo e com proteção de nascentes.

Fotos e informações: Portos do Paraná e Agência Estadual de Notícias