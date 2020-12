HRL infoma mais 3 mortes por covid. Sesa registra 69 casos.

O Litoral do Paraná tem 69 casos de covid-19 confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta segunda-feira (7): 32 em Morretes, 25 em Guaratuba e 12 em Paranaguá.

Morretes tem hoje a maior incidência de casos proporcionalmente ao número de habitante, posição que tem alternado com Antonina. O Litoral continua em segundo lugar no Paraná na incidência de casos e coeficiente de mortalidade pelo número de habitantes.

No total são 10.572 casos confirmados. O número de mortes registrados pela Sesa é de 218.

Nesta manhã, o Hospital Regional do Litoral informou o falecimento de mais três pacientes por covid: um homem de 65 anos anos, residente em Antonina, que faleceu no sábado (5); um homem de 64, morador de Paranaguá, também falecido no sábado; e um homem de 103 anos, de Paranaguá, falecido no domingo (6). Os três óbitos não constam no boletim da Sesa.

No Paraná, a Sesa registrou 1.465 novos casos e 1.241 casos de meses anteriores. Também confirmou mais 38 óbitos. O estado já soma 301.458 pessoas infectadas e 6.414 mortes por covid-19.

No Brasil, o Ministério da Saúde registra, hoje, 376 mortes e 20.371 novos casos. Já são 177.317 pessoas mortas e 6.623.911 casos confirmados (atualizado).