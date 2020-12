Litoral tem 132 novos casos confirmados de covid-19

O Litoral tem 132 novos casos de covid-19 confirmados hoje pela Secretaria de Estado da Saúde. As duas mortes ocorridas no Hospital Regional do Litoral e informadas pela manhã não entraram o no Boletim Epidemiológico da Sesa desta quinta-feira (10).

Os novos casos foram em Paranaguá (69), Pontal do Paraná (32), Guaratuba (19), Guaraqueçaba (7), Morretes (2), Antonina (2) e Matinhos (1). A região passa a ter 10.987 casos, com 8.429 pessoas recuperadas e 2 mortes por covid.

No Paraná, forma confirmados mais 1.934 casos e 46 óbitos hoje e 2.031 casos retroativos do período entre 25 de junho e 08 de dezembro que estavam em investigação. O estado soma 315.047 casos, com 225.508 recuperados e 6.595 mortos pelo novo coronavírus.

O Brasil teve 770 mortes e 53.347 casos confirmados hoje. O país soma 6.781.799 casos confirmados, com 5.931.777 pacientes recuperados e 179.765 pessoas mortas pela covid-19.