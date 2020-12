Sempre Natal faz carreta com alegria e conscientização

Em Guaratuba, o evento “Sempre Natal, um espetáculo em movimento”, já foi pensado no contexto da pandemia da covid-19, com apresentações itinerantes no Centro e nos bairros para evitar que as pessoas se desloquem e se concentrem em um único lugar.

Nesta quarta-feira (9), seus organizadores, um grupo de voluntários que conta com apoio da Prefeitura, decidiram reforçar estes aspectos em atenção ao novo decreto estadual e em virtude da experiência das primeiras caravanas.

Durante o caminho entre o Parque de Eventos e o bairro Mirim e na divulgação do evento, os organizadores apelaram à população para que não esquecessem de usar máscaras.

As visitas e passeios no expresso Noel foram suspensas, permanecendo apenas os integrantes da equipe de artistas e outros voluntários.

Papai e Mamãe Noel e todos os personagens usaram máscaras de proteção, alguns no modelo transparente ‘face shield’. Além disso, para se evitar a aglomeração de pessoas, também suspensas as paradas do Expresso Noel, realçando o aspecto itinerante do evento e o colorido da carreata.

“Temos certeza que dessa forma continuamos levando luz e magia sem esquecer da saúde de todos. Estamos em constante busca de informações e aperfeiçoamento para juntos combatermos essa pandemia”, ressaltou Ricardo Godoy, um dos integrantes da organização.

“Com certeza, não é a forma como gostaríamos, com abraços, oficinas e visitas à casinha, mas nesse momento o importante é o amor ao próximo e segurança de todos, e logo isso vai passar” diz Priscila Poli, também da organização do projeto.

“O importante é manter viva a mensagem de esperança que o Natal sempre transmite, ainda mais nesse momento difícil, mas que também é um momento de solidariedade, de amor e de todos cuidando de todos”, conclui Fernanda Monteiro, outra das idealizadoras do Sempre Natal.

Nesta quarta-feira, entre tantos voluntários que participaram da caravana estava a secretária da Cultura e do Turismo, Rocio Bevervanso, caracterizada de Mamãe Noel e, discretamente, mas muito cumprimentado pela população que o reconheceu, o prefeito Roberto Justus.

Fotos: Rafael Soveral, Gustavo Monfernatti e Diego Stabile