Duas empresas de Santa Catarina são premiadas no Startup Awards

A Darwin e a Transfeera foram as duas empresas catarinenses de tecnologia premiadas no Startup Awards 2020. O maior evento de empreendedorismo digital do país aconteceu no final de outubro, e foi uma prova de que todo o investimento neste setor está gerando resultado. Atualmente, Santa Catarina possui um faturamento voltado para novas tecnologias no valor de R$ 17 bilhões, o que significa uma grande participação dessa área no PIB do estado.

Essa premiação aconteceu durante o evento CASE & Startup Summit, que foi transmitido via streaming no dia 23 de outubro. A Startup Awards é uma premiação voltada para empresas de tecnologia que buscam investir em novas ideias, ou até mesmo trazer algumas inovações de impacto para o Brasil. São 15 categorias diferentes que premiam desde a comunidade do ano até a melhor universidade.

Santa Catarina conseguiu algum destaque e saiu da premiação com dois vencedores. O primeiro foi a empresa Darwin, que foi considerada a Melhor Aceleradora de 2020. Criada em 2015, o empreendimento tem como objetivo ajudar no financiamento de outras empresas de tecnologia. Já a Transfeera, que é uma plataforma de gerenciamento e processamento de pagamentos online, recebeu o título de Startup Revelação do ano.

Fonte: Unsplash

Tecnologia em alta no país

As duas premiações no Startup Awards mostram que Santa Catarina é um dos estados que mais tem conseguido desfechos positivos com as novas tecnologias. Isso é resultado de alguns investimentos que a região possui, como os R$ 3,4 milhões que a Fapesc destinou para incubadoras do estado. O faturamento da região é de R$ 17,7 bilhões, segundo dados da Associação Catarinense de Tecnologia.

Esse investimento que Santa Catarina faz também acontece em todo o Brasil. Nos últimos 10 anos, a área de Tecnologia da Informação cresceu mais de 70% no número de investimentos e também na geração de emprego. Ou seja, é um setor em alta e que pode render faturamento bilionário para o país. A expectativa é que a receita ultrapasse os R$ 250 bilhões até o final deste ano.

As cidades que mais se destacam no país são Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Todas elas possuem grande presença de empresas no ramo de tecnologia e, por isso, o investimento no setor acaba por ser maior. Além disso, as universidades de todas essas cidades possuem incubadoras bem estruturadas, como é o caso da Supera Incubadora, que fica na Universidade de São Paulo e é considerada uma das melhores da América Latina.

Espaço para crescer

O impacto do investimento em novas tecnologias alcança diferentes setores. No campo econômico, como aparece no Radar FintechLab, a popularização dos smartphones faz com que bancos digitais como o NuBank e a Banco Inter consigam se destacar entre as mais de 750 fintechs do mercado brasileiro. Já no entretenimento digital, é a tecnologia de streaming que está transformando o setor. Os principais jogos de cassino online , como o blackjack, o pôquer e o bacará, podem ser jogados em tempo real, com adversários de verdade, via streaming em plataformas como da White Lion e da Unique Casino. É a mesma tecnologia encontrada em sites como a Twitch TV, que funciona como um site de streaming com foco na transmissão de videogames.

Fonte: Unsplash

Atualmente, no Brasil, existem mais de 300 mil empresas atuando no setor de tecnologia e a expectativa para os próximos anos é que este número seja duas vezes maior. Santa Catarina é o estado que teve maior crescimento nos últimos anos, cerca de 11,8% em comparação com 2018, e possui mais de 12 mil empresas neste ramo. Ou seja, não falta espaço para que serviços como citamos acima venha a surgir em diferentes locais do país.

Os impactos positivos desse crescimento são em diferentes áreas, mas principalmente na geração de novos empregos. Em 2019, foram criados quase 4 mil novos postos de trabalho em Santa Catarina no setor de tecnologia. Um número que mostra potencial para o futuro, pensando principalmente em empregos em todas as áreas que utilizam profissionais da área de TI.

As novas tecnologias são uma boa oportunidade de negócio, e ver empresas como a Darwin e a Transfeera se destacando no cenário nacional é algo positivo para os catarinenses. O estado tem investido no setor, e ver um resultado positivo é um incentivo para continuar com esse plano. Ser um polo de tecnologia no Brasil é abrir espaço para uma economia mais diversa, que vai desde as fintechs até os jogos digitais. O importante é aproveitar isso para fazer Santa Catarina ter mais emprego e se destacar economicamente.