Sesa confirma 4 mortes e 91 casos de covid na região

Mais quatro mortes por covid-19 no Litoral foram confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (11). Foram dois moradores de Pontal do Paraná, 1 de Paranaguá e 1 de Antonina. A região soma 226 óbitos, conforme a Sesa.

Também foram registrados mais 91 casos da doença na região: 29 em Morretes, 24 em Guaratuba, 19 em Paranaguá, 17 em Matinhos e 2 em Antonina. O Litoral tem 11.078 casos confirmados e 8.460 pessoas já recuperadas.

No Paraná, foram mais 2.141 diagnósticos e 47 mortes pela Covid 19. Também são registrados 2.907 casos do período entre 12 de junho e 0 de dezembro, que estavam com investigação em aberto. O estado soma agora 320.088 casos e 6.642 óbitos em decorrência da doença.

No Brasil, o Ministério da Saúde informa hoje que mais 672 mortes e 54.428 casos. Já morreram 180.437 pessoas por covid e já houve 6.836.227 confirmações e 5.954.745 pessoas recuperadas.