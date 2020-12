Área rural de Guaratuba terá polícia 24 horas na “Operação Verão”

A área rural de Guaratuba terá policiamento as 24 horas durante a temporada de verão. Depois disso, haverá patrulhas constantes da Polícia Militar na região.

As novidades foram anunciadas na manhã desta sexta-feira (11), na subsede da localidade do Cubatão, com a presença do deputado estadual Nelson Justus, do secretário municipal de Segurança, Jacson Braga, e de comandantes da PM.

O deputado Nelson teve atuação decisiva no reforço na segurança que o governo do Estado está promovendo em Guaratuba. Capitão Mello Serpa, que assumirá o comando da Polícia Militar em Guaratuba durante a operação verão, conheceu a estrutura da subsede que servira de base para as três equipes que atuarão na área rural. Cada equipe contará com dois policiais, em plantões de 8 horas. A ação que o governo estadual realiza no litoral na temporada leva o nome oficial de “Verão Maior” e vai começar no próximo dia 18.

O comandante da 3ª Companhia da PM, de Guaratuba, capitão Anderson Aparecido, afirmou que existe a intenção de realizar patrulhas constantes na área rural após o final da temporada.

