Litoral tem mais 100 casos de covid-19

O Litoral do Paraná registrou 100 novos casos de covid-19 nesta segunda-feira (14). São 56 em Paranaguá, 20 em Guaratuba, 17 em Antonina, 5 em Morretes e 2 em Matinhos.

A região chega a 11.248 casos confirmados, com 8.401 pacientes recuperados e 230 mortes.

No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde informou que houve mais 1.146 diagnósticos e 39 óbitos. Também foram registrados 1.224 casos do período entre 20 de maio a 12 de dezembro, que estavam em investigação. O Paraná soma 329.297 casos com 231.463 recuperados e 6.744 mortos pela doença.

No Brasil foram confirmadas mais 433 mortes e 25.193 casos nesta segunda-feira. Já são 6.927.145 caso, com 6.016.085 recuperados e 181.835 pessoas mortas pela covid-19.