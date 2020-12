Hospital Regional informa mais 10 mortes por covid no Litoral

O boletim diários do Hospital Regional do Litoral informou agora à tarde que houve mais 10 mortes de pacientes por covid-19: em Paranaguá (6), Antonina (2), Guaratuba (1) e Matinhos (1). Os óbitos ocorreram entre quarta-feira (9) e hoje, terça-feira (15):

– Mulher de 59 anos, residente em Antonina, faleceu 09/12

– Homem de 65 anos, residente em Guaratuba, faleceu em 11/12/

– Mulher de 85 anos, residente em Paranaguá, faleceu em 12/12

– Mulher de 69 anos, residente em Paranaguá, faleceu em 12/12

– Homem de 73 anos, residente em Paranaguá, faleceu em 13/12

– Mulher de 77 anos, residente em Antonina, faleceu em 14/12

– Homem de 67 anos, residente em Paranaguá, faleceu em 14/12

– Mulher de 54 anos, residente em Matinhos, faleceu em 14/12

– Homem de 78 anos, residente em Paranaguá, faleceu em 15/12

– Mulher de 61 anos, residente em Paranaguá, faleceu em 15/12

Hoje há 24 pacientes internados por covid, sendo 20 confirmados com a doença e 4 em investigação.

O Informe da Secretaria de Estado da Saúde de hoje registra apenas 1 morte hoje no Litoral: em Antonina.

A Sesa também confirma 148 novos casos na região: Paranaguá (90), Morretes (14), Guaraqueçaba (14), Antonina (12), Guaratuba (11), Matinhos (6) e Pontal do Paraná (1).

No Paraná, foram informados hoje mais 2.458 casos confirmados e 116 óbitos pela covid. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 336.825 casos e 6.859 mortes pelo novo coronavírus.

O boletim registra também 5.070 casos retroativos do período entre 13 de março e 12 de dezembro. Destes, 2.385 estavam em investigação, foram confirmados e automaticamente computados no sistema. Outros 2.685 casos são de Curitiba e foram incluídos devido à integração em andamento, desde esta segunda-feira (14), entre o sistema municipal e o sistema próprio do Estado (Notifica Covid-19). Os 2.685 casos já foram divulgados no boletim da Secretaria Municipal de Curitiba.

No Brasil, o Ministério da Saúde confirma 42.889 casos e 964 mortes. O país chega 6.970.034 e 182.799 mortes provocadas pelo novo coronavírus.