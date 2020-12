Sesa confirma mais 5 mortes e 256 casos de covid no Litoral

Mais 5 mortes por covid-19 foram registradas no Litoral pela Secretaria e Estado da Saúde no informe desta sexta-feira (18): 4 em Paranaguá e 1 em Antonina. A região chega a 251 mortes e ao índice de 84,2 óbitos / 100 mil habitantes, bem acima da média do Paraná (62,4) e um pouco abaixo da do Brasil (88,3).

Também foram registrados 256 novos casos em seis das sete cidades litorâneas: Paranaguá (179), Matinhos (39), Morretes (15), Antonina (13), Guaratuba (8) e Pontal do Paraná (2). São 4.089 casos / 100 mil habitantes. No Paraná o índice é de 3.207 e no Brasil de 3.409.

Proporcionalmente à população, o Litoral continua em segundo lugar em mortes e casos no Paraná, atrás apenas da Região Metropolitana de Curitiba nos óbitos e na região de Foz do Iguaçu em confirmações. Em números absolutos, são 251 mortes e 12.184 pessoas infectadas até agora.

No Paraná, foram registrados mais 2.206 casos confirmados de Covid-19 e 41 mortes em decorrência da doença. A Saúde informa que foram computados mais 2.278 casos confirmados retroativos do período entre 1º de junho e 16 de dezembro. O Paraná soma 367.857 casos e 7.153 mortos em decorrência da doença.

No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou hoje mais 823 e 52.544 novos casos. A país já chega a 185.650 pessoas mortas e a 7.162.978 confirmações.