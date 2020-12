Campanha informa como agir em casos envolvendo pessoas em situação de rua

Diversos setores da Prefeitura de Guaratuba reuniram-se com empresários e o comandante da Polícia Militar em Guaratuba na operação Verão Maior para tratar do aumento da população em situação de rua, o que acontece todo verão.

A reunião foi na quarta-feira (16) com a participação de secretários, diretores e o capitão da PM Mello Serpa. A empresária Ana Cecília Dias e o veterinário Fábio Amaral, diretores da Acig (Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba), trouxeram as preocupações dos comerciantes e prestadores de serviço. Em 2018, os empresários e o Município promoveram a campanha “Não Dê Esmolas, Mostre o Caminho”, com o entendimento de que as esmolas incentivam pessoas a permanecerem nas ruas.

Desta vez, a principal demanda é em relação ao que os empresários e a população em geral devem fazer em cada caso. Foi isso o que os representantes explicaram e que será divulgado em uma campanha nas redes sociais e por meio de comunicação visual nas praças e espaços públicos:

· Se estiver necessitando de algum atendimento social, a pessoa em situação de rua deve ser orientada a procurar o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), na Av. Curitiba, 890, Centro (o atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h às 14h – no final de ano haverá recesso, com atendimento das 8h às 12h nos dias 28, 29 e 30 de dezembro).

· Se a pessoa estiver inconsciente ou aparentando problemas graves de saúde, o cidadão deve ligar para o Samu, no telefone 192;

· Se houver cobrança ilegal de estacionamento em via pública, a denúncia pode ser feita ao Setor de Fiscalização, no telefone 3472-8545;

· Em caso de crime ou perturbação por qualquer pessoa, o cidadão deve ligar para a Polícia Militar, no telefone 190;

Bem Estar – A diretora-geral da Secretaria do Bem Estar e Promoção Social, Maricel Auer, e a diretora do Creas, Regina Sartori, informaram sobre a atuação do Município, que tem atendido essa população de rua durante todo o ano com alimentação, cadastramento em programas sociais federais, encaminhamentos para atendimento de saúde e no fornecimento de passagens para cidades de origem, quando solicitadas.

Segurança e Urbanismo – O secretário municipal da Segurança Pública, Jacson Braga, falou do apoio aos diversos órgãos municipais e às polícias e solicitou a presença permanente de uma viatura da Polícia Militar na Praça Central, na Praia Central e no Morro do Cristo, locais de grande concentração de pessoas que pedem dinheiro sob a justificativa de cuidarem dos carros.

Nesta questão, o secretário de Urbanismo, Fernando Gonçalves, e o diretor de Fiscalização da secretaria, Marcio Tarran, informaram que haverá ações constantes para coibir essa cobrança ilegal de estacionamento em vias públicas pelos chamados “flanelinhas”. Também participou da reunião o diretor da secretaria de Segurança, Celcio Esquinca.

Polícia Militar – O capitão Mello Serpa explicou sobre a atuação da Polícia e os limites da lei e informou que haverá base fixas na Praça, na Praia e no Morro do Cristo. Também afirmou que o policiamento com motocicletas, que teve uma atuação importante nas abordagens na temporada passada, terá um reforço nesse ano – serão 12 motos.