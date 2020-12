Guaratuba sofre mais uma morte por covid, do senhor Vantuir de Almeida

Guaratuba sofre mais uma morte por covid, do senhor Vantuir de Almeida

Vantuir Loureiro de Almeida tinha 65 anos, morava no bairro Figueira e lutava contra a covid-19. Anteontem, perdeu a guerra. Ele faleceu no Hospital do Rocio, em Campo Largo, para onde fora encaminhado.

Quando já estava no limite de suas forças, nas primeiras horas de sexta-feira (18), sua família postou mensagens de esperança. À noite, veio a notícia do luto. Vantuir foi sepultado no início da tarde deste sábado (19), em Telêmaco Borba, município paranaense da região dos Campos Gerais.

O óbito não foi incluído no Informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) de sábado, mas foi confirmado pela Prefeitura de Guaratuba, que através da Secretaria Municipal da Saúde, manifestou pesar pelo falecimento de mais um cidadão. Já são 30 mortes confirmadas por covid-19 na cidade.

A Sesa registrou apenas os novos casos confirmados na região: 130. São 93 em Paranaguá, 10 e Pontal do Paraná, 9 em Antonina, 8 em Guaratuba, 5 em Matinhos e 5 em Morretes. São 12.314 casos no Litoral, com 251 mortes registradas pela Sesa – 252 nos registros da Secretaria da Saúde de Guaratuba.

No Paraná, a Sesa divulgou ontem mais 1.793 casos e 58 mortes. Também foram registrados 1.757 casos do período de 4 de junho a 17 de dezembro que estavam em investigação. O Paraná soma 371.407 casos de infecção e 7.211 mortos em decorrência da covid-19.

No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou no sábado mais 706 mortes e 50.177 casos. O país já sofreu 186.356 mortes e já teve 7.213.155 casos confirmados.