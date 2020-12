Litoral tem 56 novos casos. Hospital confirma uma morte em Matinhos

Mais 56 casos de covid-19 foram registrados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta segunda-feira (21), no Litoral: 38 em Paranaguá, 7 em Guaratuba, 6 em Antonina, 4 em Morretes e 1 em Pontal do Paraná. A região tem 12.387 casos já confirmados.

Já o Hospital Regional do Litoral (HRL) informou mais uma morte por covid na região: um homem de 69 anos, que residia em Matinhos e faleceu no sábado (19). A Sesa não registrou o óbito. No mesmo dia, também morreu no hospital, que fica em Paranaguá, uma paciente de 85 anos, que tinha residência em Curitiba. Sem o caso de Matinhos, a Sesa registra 252 mortes.

No Paraná, a Sesa confirmou 844 novos casos e 19 mortes pelo novo coronavírus. O boletim registra também 1.429 casos do período entre 14 de julho a 19 de dezembro. O Paraná soma 375.335 casos e 7.271 mortes por covid-19.

No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou hoje mais 527 mortes e 25.019 casos. Já foram 187.291 mortes por covid e 7.263.619 pessoas infectadas.

Confira no gráfico a incidência de casos proporcionalmente ao número de habitantes.