Polícia Rodoviária faz barreiras nas entradas das praias do Paraná

O Batalhão de Polícia Rodoviária instalou barreiras sanitárias nos postos rodoviários do Litoral: Coroados (na PR-412 em Guaratuba), Alexandra (PR-508, em Paranaguá, na entrada de Matinhos) e em Pontal do Paraná (na PR-407).

De acordo com a Polícia Militar, estas barreiras “tem por objetivo orientar o visitante do litoral paranaense em relação aos cuidados a serem tomados nesse período pandêmico, principalmente com as orientações e determinações emanadas pelas autoridades de saúde do Estado”.

As barreiras serão realizadas com o apoio de policiais e bombeiros militares pertencentes à Academia Policial Militar do Guatupê, com supervisão de policiais militares rodoviários. A operação começou na terça-feira (22) e vai até o dia 31 em alguns horários do dia ou da noite.