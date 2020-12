Litoral tem 59 novos casos, Paraná 1.574 e Brasil 22.967

Mais 21 casos de Covid-19 foram registrados em Guaratuba nesta sexta-feira (25). No Litoral, são 59 novas confirmações.

Mais 59 casos de covid-19 foram confirmados nesta sexta-feira (25) no Litoral do Paraná: 21 em Guaratuba, 17 em Paranaguá, 11 em Antonina, 8 em Matinhos, 1 em Morretes e 1 em Pontal do Paraná. A região tem 12.770 casos confirmados, 8.992 recuperados e 231 mortes.

No Paraná, são mais 1.574 casos e 34 mortes registradas hoje. O Estado já tem 396.026 casos confirmados e 7.573 mortes.

No Brasil, são 22.967 novos casos e 482 mortes. O país tem 7.448.560 confirmações, 6.459.335 recuperados e 190.488 pessoas mortas pela covid.