Mais duas mortes por covid são registradas no Litoral

Mais duas mortes por covid são registradas no Litoral

Mais duas mortes por covid-19 foram confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde, neste sábado (26): em Antonina e em Guaratuba. A vítima de Guaratuba, conforme informou a Secretaria Municipal da Saúde, era uma senhora de 73 anos que morava no bairro Coroados. Ela estava internada no Hospital do Carmo, em Campo Largo, e faleceu na quinta-feira (24).

Também foram confirmados mais cinco casos no Litoral, todos em Guaratuba. O Litoral tem 263 mortes, 12.775 casos registrados e 8.991 recuperados.

No Paraná, foram 218 novos casos de Covid-19 e mais 22 mortes pelo novo coronavírus. O estado já tem 397.244 casos, 281.186 recuperados e 7.595 mortes por covid-19.

No Brasil, foram 307 mortes e 17.246 casos novos confirmados neste sábado. O país tem 7.465.806 confirmações, 6.475.466 pessoas recuperadas e 190.795 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

<iframe title=”Casos e mortes / 100 mil habitantes” aria-label=”chart” id=”datawrapper-chart-N0y4r” src=”https://datawrapper.dwcdn.net/N0y4r/1/” scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”width: 0; min-width: 100% !important; border: none;” height=”447″></iframe><script type=”text/javascript”>!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,(function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data[“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-“+e)||document.querySelector(“iframe[src*='”+e+”‘]”);t&&(t.style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+”px”)}}))}();

</script>