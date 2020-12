Região costeira do Sul e Paraná estão fora de risco de ciclone

A Marinha emitiu alerta sobre “condições favoráveis à formação de um ciclone subtropical no oceano, na altura do litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, sem previsão de impacto sobre a região costeira”.

O aviso de mau tempo também foi divulgado também pelo Instituto Simepar, que destacou que “o Paraná não sofre impacto deste sistema!” Em alto-mar, os ventos são fortes e ondas podem alcançar 4 metros de altura.

“Nos próximos dias (até o final deste ano) teremos dias típicos de verão no Estado, ou seja, tempo abafado com chuvas preferencialmente a partir da tarde. Risco de tempestades em alguns pontos aumenta a partir desta segunda-feira (28)”, informa o Simepar.

Atualizando o aviso, o Centro de Hidrografia da Marinha informa que o ciclone que se encontrava na área Sul Oceânica foi reclassificado como “Depressão Subtropical”, na manhã de hoje, “ao serem constatados ventos à superfície em torno de 30 nós (56 km/h), por meio de observações por satélite”.

De acordo com o que a Marinha informou às 19h, “persistem as condições atmosféricas que possibilitam a intensificação do ciclone, que poderá ser classificado como tempestade subtropical nas próximas horas”.

“De acordo com as Normas da Autoridade Marítima para Meteorologia Marítima (NORMAM-19), para que haja a classificação do ciclone como tempestade subtropical e a sua nomeação, os ventos deverão ser iguais ou superiores a 34 nós. A atuação desse sistema meteorológico poderá causar ventos ciclônicos, sustentados sobre o mar, de até 47 nós (aproximadamente 88 km/h) com rajadas e ondas de até 4,5 metros na área Sul Oceânica, até a noite do dia 28 de dezembro