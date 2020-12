Litoral tem 3 mortes por afogamento em 8 dias

Três pessoas morreram por afogamento nos primeiros 8 dias da operação Verão, quando as praias são atendidas por guarda-vidas do Corpo de Bombeiros. As duas primeiras mortes foram em Matinhos, no balneário Riviera, no sábado (19), e entre Currais e Albatroz, no sábado (26). O terceiro foi em Guaratuba, no balneário Nereidas, neste domingo (27).

No primeiro caso, por volta das 20h daquele sábado, o Corpo de Bombeiros foi acionado por uma equipe da Polícia Militar, que estava em patrulhamento pela orla e foi abordada por um homem informando que sua esposa havia desaparecido no mar. Após 20 minutos de buscas, as equipes encontraram a mulher, de 40 anos, inconsciente na praia de Riviera. Os bombeiros iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar e encaminharam a mulher até a UPA de Matinhos, mas ela morreu no hospital.

No sábado seguinte, por volta das 16h45, os bombeiros foram acionados a dar atendimento a um afogamento em uma área de entreposto (faixa não-protegida por guarda-vidas) entre os balneários de Currais e Albatroz. Ao todo, nove guarda-vidas militares e um civil foram até o local com viaturas e uma motoaquática para retirar a vítima da água, além de contar com o apoio da equipe aeromédica do helicóptero do BPMOA.

O homem, de 60 anos, teve uma parada cardiorrespiratória. As equipes deram início à massagem de reanimação cardiopulmonar (RCP). Após 1 hora e 30 de procedimento, não houve reação da vítima e a médica da equipe declarou o óbito no local. O homem foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Praia Grande em Matinhos.

Na tarde deste domingo, em Guaratuba, um rapaz de 23 anos, afogou-se depois de cair da prancha de surf, na praia de Nereidas. Os guarda-vidas conseguiram retirá-lo da água de pois de aproximadamente cinco minutos e não conseguiram reanimá-lo.

No mesmo domingo, os bombeiros fizeram três dois resgates em Guaratuba, em Brejatuba e Nereidas, e um em Matinhos, no balneário Caiobá.

