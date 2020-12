Ambulantes de Guaratuba recebem crachá, camiseta e kit de proteção

Vendedores ambulantes que vão trabalhar na temporada de verão 2020/2021 de Guaratuba receberam, neste final de semana, seus crachás e camisetas de identificação, além de um kit de proteção: máscara, tubo de álcool em gel e protetor solar. Profissionais que vão trabalhar com carrinhos na orla ganharam um guarda-sol. A camiseta é fornecida pela Band Litoral e os kits e o guarda-sol pela Nissei.

A entrega foi feita ao ar livre, na praia, com as medidas de prevenção à covid-19. A equipe do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Urbanismo atendeu no sábado e no domingo, em dois turnos, pela manhã e a tarde, aos pés do Morro do Cristo, exigindo distanciamento na fila e uso de máscaras.

Aproximadamente 250 ambulantes solicitaram licença para trabalhar na temporada. A entrega da identificação e dos kits foi feita para os que estavam com as taxas pagas e, no caso dos que irão vender alimentos não industrializados (salgados, sanduíches, churros etc), com a licença sanitária em dia.

Todos os ambulantes receberam orientação da Vigilância Sanitária Municipal sobre normas de higiene e saúde. Uma cartilha online sobre normas de prevenção à Covid está sendo encaminhada a eles por Whatsapp.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba