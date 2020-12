Resgatado em Guaratuba empresário sequestrado em Joinville

A Polícia Civil de Santa Catarina localizou, na manhã desta quarta-feira (30), um morador de Joinville que foi sequestrado e mantido em cativeiro em um sítio em Guaratuba.

Agostinho Boso, de 65 anos, estava desaparecido desde o dia 24, véspera de Natal, quando saiu para trabalhar com um serviço de guincho do qual ele prestava em Joinville e desde então não foi mais visto.

No início da semana, familiares receberam pedido de resgate de R$ 200 mil. O resgate da vítima ocorreu na madrugada desta quarta-feira (30) e se estendeu até o amanhecer, quando um dos autores do sequestro entrou em confronto com os agentes e um policial civil da DIC ficou ferido. O policial civil foi encaminhado ao hospital e passa bem.

O autor dos disparos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e responderá ainda pela extorsão mediante sequestro.

As investigações prosseguem rumo à captura dos demais envolvidos. Participaram da investigação policiais civis de Delegacias de Polícia de Joinville. O cativeiro (foto abaixo) está sendo periciado pela Polícia Científica da Polícia Civil do Paraná.

Agostinho Boso foi encaminhado ao Hospital São José, em Joinville com desidratação, mas passa bem, informou a Polícia.