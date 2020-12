Bombeiros e BPMoa resgatam montanhista no morro Cabaraquara

Equipes do Corpo de Bombeiros e a tripulação do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMoa), participaram do resgate de um montanhista no morro do Cabaraquara, em Guaratuba, na manhã desta quinta-feira, 31.

O homem, de 40 anos, caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros e ficou preso em um paredão de rocha. Um dos tripulantes do helicóptero Falcão 03 desceu por técnica de rapel e fez o resgate.

Ele foi sofreu ferimentos nos tornozelos, levada até uma área aberta e recebeu atendimento da equpe do BPMoa, que em seguida o levou para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.