Covid-19: Litoral tem mais 143 casos, Paraná 3.903 e Brasil 56.773

O Litoral tem 143 casos registrados de covid-19 nesta quinta-feira (31): 69 em Paranaguá, 65 em Matinhos, 6 em Guaratuba, 2 em Antonina e 1 em Pontal do Paraná. A região tem 13.425 confirmações, 9.098 pacientes recuperados e 269 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

No Paraná, foram registrados mais 3.903 infecções e 88 mortes em decorrência da covid-19. O e Estado tem 413.412 casos confirmados, 305.194 pessoas recuperadas e 7.912 mortes pela doença.

O Brasil fecha o ano, com 56.773 e 1.074 mortes por covid no dia. São 7.675.973 casos confirmados, 6.747.065 recuperados e 194.949 que morreram em decorrência do novo coronavírus. O Brasil é um dos poucos países do mundo ainda sem calendário definido para vacinação.