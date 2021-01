PM usa bala de borracha contra aglomeração na Praia Central de Guaratuba

A reportagem é da Tribuna do Paraná: “Uma aglomeração de centenas de pessoas, a maioria jovens, fazendo festa na madrugada de sábado (2), na Avenida Atlântica, em Guaratuba, terminou com uma ação enérgica da Polícia Militar (PM-PR) para dispersar o evento com disparos de bala de borracha”, informa o jornal.

Segundo a Tribuna, por volta das 3h, denúncias de perturbação do sossego e aglomeração foram feitas à PM: “Um vídeo mostra a ação da PM, em que pelo menos 250 pessoas estavam reunidas.

Segundo uma testemunha da ação, desde às 23h (após o início do toque de recolher), as pessoas que estavam na avenida tocavam som alto, aceleravam carros e motos e consumiam bebida alcoólica”.

A testemunha contou que as equipes da Rone chegaram, se posicionaram e iniciaram os disparos do que parecia ser balas de borracha contra as pessoas aglomeradas. De imediato, as pessoas encerraram a festa e deixaram o local, que fica quase em frente a uma pousada.

A PM informou que precisou dispersar os cerca de 250 jovens do local com munição não letal. Não houve feridos segundo a PM.

