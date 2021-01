Pontal do Paraná tem mais uma morte por covid-19

Pontal do Paraná tem mais uma morte por covid-19 Litoral tem uma mortalidade próxima da média do Brasil, mas uma incidência de casos muito maior





O município de Pontal do Paraná registra mais uma morte em decorrência do novo coronavírus, o 23ª no município e o 270ª na região.

O Litoral tem um coeficiente de 90,1 óbitos por covid para cada 100 mil habitantes, muito acima do Paraná (69,2) e um pouco abaixo do coeficiente de mortalidade do Brasil (93,3).

O óbito foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), neste domingo (3), que também registra mais 21 casos na região: 13 em Guaratuba, 4 em Antonina, 3 em Matinhos e 1 em Morretes. O Litoral tem 13.546 casos confirmados e 9.186 pessoas recuperadas – houve uma redução em comparação a ontem nos dados da Sesa, que registrava 9.187 recuperados neste sábado!).

Proporcionalmente, o Litoral (4.518 casos / 100 mil), tem muito mais casos que o Paraná (3.631) e o Brasil (3.680).

O Paraná tem 1.688 novos casos e 27 mortes registradas hoje. Já foram 418.122 casos confirmados, 306.796 pacientes recuperados e 7.965 pessoas mortas pela covid-19.