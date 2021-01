Feriado de Ano Novo atrai 4.885 turistas à usina de Itaipu A maior parte é proveniente do próprio Paraná, seguido do Rio Grande do Sul e São Paulo. Entre os visitantes, também estiveram alguns estrangeiros.

Na retomada segura do turismo de Foz do Iguaçu, a usina de Itaipu recebeu no feriadão de Ano Novo um total de 4.885 visitantes. A maior parte é proveniente do próprio Paraná, seguido de Rio Grande do Sul e São Paulo. Também vieram visitantes do Acre, Alagoas, Amazônia, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraíba. Do exterior, visitaram os atrativos da usina chilenos, paraguaios, peruanos, portorriquenhos, venezuelanos, argentinos, alemães, dinamarqueses, espanhóis, escoceses, chineses e até viajantes de Belize.

A visita panorâmica, a mais disputada, foi a mais movimentada, seguida do Ecomuseu e Refúgio Biológico Bela Vista. Na sexta-feira, a panorâmica registrou 1.107 visitantes. O dia de maior visitação foi no sábado, 2, com 1.389 visitas. Já no domingo, foram 1.191 turistas.

Uma das atrações no período foi o monitor barrageiro, que interagiu com o público guiando os visitantes e contando causos da época da construção da maior usina em produção de energia limpa e renovável do planeta.

Para Dani Rodrigues, moradora de Foz do Iguaçu que aproveitou para fazer o passeio, o barrageiro, que por meio de um monitor falava com o público, foi uma grande sacada do atrativo. “Vocês conseguiram humanizar um processo, por meio da tecnologia, e ainda fazer o colaborador se sentir acolhido e motivado. Parabéns mesmo!” Guias que eram operários na época da construção se revezam como monitor barrageiro. Isolados numa sala, eles atendem os visitantes por meio de um painel instalado em um totem no Mirante Central.

Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, “o turismo de Itaipu começou bem o ano. O nosso pessoal se preparou para receber o visitante de forma segura e os turistas aproveitaram. É só uma amostra de que 2021 será perfeito”.