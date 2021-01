Roque assume Amlipa e Zé Paulo vai presidir Cislipa

Os prefeitos eleitos e reeleitos elegeram, nesta segunda-feira (4), as novas diretorias das dias entidades que congregam os municípios da região.

A Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa), será presidida pelo prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque (Podemos), e terá a prefeita de Guaraqueçaba, Lilian Narloch (PSC) como vice-presidente. A entidade foi presidida nos últimos quatro anos pelo prefeito de Guaratuba, Roberto Justus (DEM), e antes era presidida por sua antecessora, a prefeita Evani Justus. Em 2020, no período eleitoral, Roberto transmitiu o cargo para o vice-presidente, Ruy Hauer (PL), ex-prefeito de Matinhos, que não se candidatou.

Para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa), que foi presidido por Roque, também por 4 anos, será comandado por Zé Paulo (PSD), prefeito de Antonina, tendo como vice Zé da Ecler (Podemos), prefeito de Matinhos.

A escolha foi definida nesta manhã, em uma reunião na Prefeitura de Paranaguá, com todos os 7 prefeitos da região. Além dos eleitos, participaram os prefeitos Roberto Justus, Júnior Brindarolli (PSD-Morretes) e Rudão Gimenes (MDB-Pontal do Paraná).