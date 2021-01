Hospital Regional confirma mais 2 mortes por covid

O Hospital Regional do Litoral informa, na manhã desta terça-feira (5), mais duas mortes por covid-19. Ambas ocorreram na sexta-feira, dia 1º, e tiveram a causa confirmada agora. São duas mulheres: uma moradora de Morretes de 65 anos e uma moradora de Paranaguá de 76.

O Hospital Regional, que fica em Paranaguá, tem ainda mais dois óbitos de pacientes com as causas sendo investigadas. No momento, há 19 pacientes internados por suspeito da covid, sendo 11 já confirmados e 8 a espera de resultado de exames.

Com estes dois casos, mais a morte do ex-prefeito de Guaratuba Diógenes Caetano, ocorrida hoje, o Litoral passa a 273 óbitos.