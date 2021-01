Consumo de água aumenta 70%,mas é menor que no verão passado

Nos primeiros dias do verão, foram produzidos no Litoral do Paraná 803 milhões de litros de água, uma média diária de 61,7 milhões de litros, no período de 22 de dezembro a 3 de janeiro.

De acordo com a Sanepar, isso equivale a cerca de 70% a mais do que a produção média diária fora da temporada. No dia 31 de dezembro, a produção atingiu o pico, com 81,8 milhões de litros. Em comparação com o mesmo período do fim de 2019 e início de 2020, houve uma queda de 15,84% na produção de água, devido ao menor fluxo de pessoas nas praias.

Mesmo que tenha diminuído o número de veranistas devido à pandemia, a Sanepar informa que continua operando bem acima da demanda fora da temporada.

Para esta temporada, a Sanepar adotou um sistema de reservatórios modulares, que irão atender em períodos de maior demanda. Foram instalados dois que atendem prioritariamente as áreas distantes das estações de tratamento de água, no final das redes de distribuição, nos balneários de Ipanema, em Pontal do Paraná, e o bairro Mirim, em Guaratuba. São equipamentos móveis, do tipo container, que podem ser reabastecidos com caminhão-pipa e têm conjuntos moto-bombas que pressurizam melhor a rede”, afirma o gerente regional do Litoral, Luiz Cláudio Pereira.

Os locais de instalação foram definidos conforme as demandas mais altas apresentadas nos últimos anos, durante as temporadas de verão de 2017 a 2019. Cada reservatório tem capacidade para armazenar 70 mil litros de água. A Sanepar também informa que deixa de prontidão 29 geradores de energia elétrica ao longo do Litoral, que garantem o funcionamento dos sistemas em caso de queda no fornecimento da rede de energia rede elétrica.

Fonte: Sanepar