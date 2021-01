Projeto Maracujá: Agricultores de Guaratuba têm 2ª colheita

Agricultores familiares de oito localidades rurais estão colhendo a 2ª produção de maracujá em Guaratuba. Eles fazem parte do Projeto Sustentável Cultura do Maracujá, da prefeitura, que distribuiu 33,5 mil mudas entre 2019 e 2020.

No início de 2020, a estimativa da primeira colheita era de 50 mil quilos da fruta mas, por causa do ciclone bomba que atingiu a região rural em junho de 2020, foi colhido cerca de 20 mil quilos.

A primeira produção foi comercializada para o próprio Município no Programa Emergencial Compra Direta Paraná, para atender a população vulnerável através de entidades assistenciais durante a pandemia do coronavírus e, também, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A partir desse ano, a produção de maracujá da agricultura familiar de Guaratuba também será adquirida pelo PNAE Estadual.

Para 2021, a expectativa novamente é colher 50 mil quilos, já que a produção aumentou no segundo ano. A produção não será maior por causa das perdas de 50% das plantas atingidas pelo ciclone bomba no dia 30 de junho de 2020. A estimativa de colheita para 2022 é de 150 toneladas!

O projeto da Prefeitura é uma parceria das secretarias da Pesca e da Agricultura e das Demandas da Área Rural, com visitas técnicas semanais às plantações. As mudas foram cultivadas no Horto Municipal. Os frutos que originaram as sementes que viraram mudas para o primeiro cultivo foram fornecidos pela antiga Emater, atual Instituto do Desenvolvimento Rural (IDR), do Governo Estadual. As sementes do segundo plantio foram produzidas pela prefeitura e pelos produtores.

Participam do programa agricultores das localidades Rio do Cedro, Rio do Saco, Empanturrado, Descoberto, Vitório, Serra Verde, Itingá e Cubatão. Foram realizados dois cursos com os agricultores sobre a cultura com distribuição de uma apostila.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba