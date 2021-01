Preso casal investigado por fraude em Foz é preso no Litoral

A Polícia Civil do Paraná prendeu, em Pontal do Parana, um casal investigado por fraude a licitação para aquisição de luminárias de LED na cidade de Foz do Iguaçu. A dupla era alvo da operação “Luz Oculta”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (7). A captura foi realizada por policiais que estão atuando no Verão Consciente.

Os policiais civis receberam a informação de que o casal investigado estaria em uma casa no balneário Shangri-lá,. Em uma ação rápida organizaram as equipes e capturaram os suspeitos, que se preparavam para fugir.

Os dois são suspeitos de integrar um grupo criminoso investigado por fraudes a licitações. De acordo com o site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná a empresa operada pelo bando firmou, só no Paraná, 66 contratos com 27 municípios e 28 entidades, nos valores de mais de R$ 83 milhões.

A operação para prender os suspeitos cumpriu seis mandados de prisão em Curitiba e um em Balneário Camboriú (SC).

Esta é a quarta fase da operação “Luz Oculta”. A primeira foi realizada em maio de 2020, para apurar fraude de R$ 10 milhões em licitação da Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. A segunda foi deflagrada no início do mês de outubro de 2020, quando a PCPR apreendeu algumas luminárias. Na terceira fase, que também foi realizada em outubro do ano passado, foram apreendidos documentos que auxiliaram na constatação de práticas criminosas.

Fonte e foto: PCPR