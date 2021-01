Policiais encontram homem que a família procurava há oito meses

Depois de muito procurarem, policiais civis encontraram, em Antonina, um homem, de 57 anos, que estava desaparecido desde maio de 2020. As buscas tiveram sucesso na segunda-feira (4), o homem estava bem, apenas morando numa região isolada.

O desaparecimento foi registrado em dezembro, pela mãe dele, de 84 anos, em Maringá, no Norte do Paraná. Ela relatou que seu filho Juarez Pereira da Silva havia saído da cidade há mais de um ano com o intuito de trabalhar em Antonina. Quando soube da descoberta ela fez questão de ligar, muito emocionada, para agradecer aos policiais.

Durante aproximadamente oito meses ele ficou sem dar notícias e a família não conseguiu mais contato de nenhuma forma, nem por telefone e nem com a pessoa que o havia chamado para trabalhar no litoral.

Os policiais civis da Operação Verão Consciente foram em busca do paradeiro de Juarez. Com a fotografia dele em mãos, realizaram um trabalho minucioso. Obtiveram informações que davam conta de que o local onde ele poderia estar trabalhando ficaria distante cerca de 50 quilômetros da região urbana de Antonina, numa localidade conhecida por Cedro.

Os policiais foram até a região indicada, onde existe um pequeno vilarejo. De casa em casa, com a foto de Juarez foram perguntando se o conheciam, até que uma pessoa apontou onde ele morava, mas lá ele não foi encontrado.

Persistindo na busca, foram até um pequeno estabelecimento e se depararam com o próprio Juarez sentado em frente ao local.

Ele foi encaminhado à Delegacia da PCPR em Antonina. Lá contou que havia saído de Maringá há mais de um ano para trabalhar. Como naquela região não funciona celular e não tem telefone, disse não ter conseguido mais contato com sua família. Relatou, também, que por morar em um local muito distante e isolado raramente conseguia ir à cidade para telefonar. Disse que queria voltar para Maringá e reencontrar a família, mas não tinha dinheiro para isso.

A família foi informada e providenciará o retorno de Juarez à Maringá.

Fonte e foto: Polícia Civil do Paraná