Praias do Paraná têm 13 pontos impróprios ao banho

A maioria dos pontos monitorados no Litoral e prainhas do Interior nesta temporada de verão está favorável para banho. É o que aponta o quarto boletim de balneabilidade emitido pelo Instituto Água e Terra (IAT) nesta sexta-feira (8).

No Litoral, 13 três pontos foram reprovados: as 10 saídas de canais e rios, permanentemente impróprio, e 3 locais de banho, a Ponta da Pita, em Antonina, o rio do Nunes, próximo à ponte da PR-340, em Morretes, e a avenida Principal do balneário Olho D’água, em Pontal do Paraná. No Interior todos os pontos se mantêm balneáveis.

A bióloga do Laboratório de Microbiologia do IAT Beatriz Ern da Silveira explica porque a praia do balneário Olho D’Água foi reprovada nesta semana. “Ele fica próximo a um ponto impróprio permanente (o rio Olho D’Água). O grande fluxo de pessoas no local, aliado às chuvas comuns nessa época, podem provocar o transbordamento desses rios, que sofrem com descarte irregular de esgoto, até chegar em pontos de banho no mar”, analisa.

A Ponta da Pita se apresenta impróprio desde o primeiro boletim e o Rio Nunes aparece nesta categoria por três vezes consecutivas. “Os principais fatores que dão origem à contaminação das águas são as fortes chuvas, esgoto urbano e o grande fluxo de banhistas”, complementa a bióloga.

Litoral – Os pontos monitorados semanalmente ficam em Guaratuba (13), Matinhos (14), Pontal do Paraná (11), Ilha do Mel (6), Morretes (3) e Antonina (2). O boletim também aponta 10 rios, canais e galerias considerados permanentemente impróprios para banho no Litoral, independentemente da época do ano. Eles estão indicados em letras maiúsculas no boletim.

Interior – Na Costa Oeste do Estado são monitorados pontos de prainhas e rios nas cidades de Foz do Iguaçu (2), Santa Terezinha de Itaipu (3), São Miguel do Iguaçu (2), Itaipulândia (1), Missal (1), Santa Helena (3), Entre Rios do Oeste (2), Marechal Cândido Rondon (2) e na Costa Norte no município de Primeiro de Maio (1).

Confira os boletins:

4º Boletim Litoral

4º Boletim Interior

Fonte: IAT