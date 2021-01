Paranaguá assina protocolo de intenção de compra da Coronavac

No dia 29 de dezembro, a Prefeitura de Paranaguá assinou protocolo de intenção de compra da vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com a Fundação Butantan. Neste primeiro momento, seguindo o protocolo, o intuito é adquirir 22.600 doses para imunizar pessoas com idade acima de 65 anos, profissionais de saúde e de segurança do município.

Conforme dados apresentados nesta quinta-feira (7) pelo Governo de São Paulo, a vacina Coronavac atingiu, durante os estudos, 78% de eficácia para casos leves e 100% para casos graves e moderados.

O prefeito de Paranaguá fez um resumo das ações que tomou diante do coronavírus, não esquecendo a polêmica distribuição de Ivermectina, medicação contra piolhos e vermes, com eficácia não comprovada contra a covid-19. “Desde o início desta pandemia, não medimos esforços para cuidar da população com medidas de profilaxia como a dispensação de Ivermectina, confecção de decretos com medidas de prevenção, a entrega do Hospital de Campanha, os atendimentos para casos suspeitos e confirmados da covid-19 centralizados na Arena Albertina Salmon, entre outras ações. Agora, mais uma vez Paranaguá sai na frente em busca de adquirir essa e outras vacinas para imunizar os parnanguaras”, frisa Marcelo Roque.

A Prefeitura de Paranaguá fez contato com Fundação Butantan e com o diretor jurídico da instituição, Paulo Capelotto, em busca da oportunidade de adquirir as doses da vacina para Paranaguá. O Memorando de Entendimento entre a Fundação Butatan e a Prefeitura de Paranaguá está assinado pelo prefeito Marcelo Roque e pelo diretor-presidente da Fundação, Rui Curi.

“Ainda não há uma data específica para a chegada das doses, contudo, aguardamos ansiosos por essa posição do Instituto Butatan. Enquanto isso, estamos preparando um esquema para aplicação da vacina nesse primeiro público alvo com verificação de espaço, equipes, entre outras questões de logística”, informa a secretária municipal de Saúde, Lígia Regina de Campos Cordeiro.

Com informações da Prefeitura de Paranaguá