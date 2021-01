Sesa atualiza informe e Litoral tem mais 1.740 casos e 13 mortes por covid

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) fez uma revisão no número de diagnósticos e de óbitos pela covid-19 dos últimos 10 meses e acrescentou 31.425 casos e 377 mortes que não tinham sido registradas no sistema. Foram excluídos ainda 2.417 casos e 19 óbitos em razão de duplicidade.

No Litoral, foram 13 óbitos e 1.740 casos que não estavam no sistema e foram incluídos Informe Epidemiológico de quinta-feira (7). O Informe de sexta não foi divulgado.

As mortes foram em Paranaguá (10), Guaratuba (1), Antonina (1) e Morretes (1). Os novos casos foram em Paranaguá (1.334), Guaratuba (169), Antonina (82), Pontal do Paraná (53), Matinhos (45), Morretes (44) e Guaraqueçaba (13).

O Litoral registra agora 291 mortes por covid: Paranaguá (142), Guaratuba (37), Antonina (34), Matinhos (27), Morretes (24), Pontal do Paraná (23) e Guaraqueçaba (4). São 15.581 casos confirmados: Paranaguá (9.227), Guaratuba (1.695), Antonina (1.260), Pontal do Paraná (1.126), Morretes (1.100), Matinhos (991), e Guaraqueçaba (182). São 10.978 pacientes recuperados e, com base nestes dados, 4.312 casos ativos.

Com a correção do Informe da Sesa, o Paraná tem 459.658 confirmações, 342.946 recuperações, 8.556 mortes e 108.156 casos ativos.

Os dados do Ministério da Saúde de sexta-feira (8) apontam 52.035 novos casos e 962 mortes, portanto não trazem as atualizações do Paraná. O país chega a 8.013.708 confirmações, 7.114.474 pessoas recuperadas, 697.774 casos ativos e 201.460 pessoas mortas pela covid-19.

Com as atualizações, o Paraná passa a ter maior incidência de casos que o Brasil: O estado tem 3.991 casos para cada 100 mil habitantes, contra 3.813 / 100 mil do país. O Litoral do Paraná chega continua bem acima: são 5.197 casos / 100 mil.

Em óbitos, o Litoral também apresenta uma situação mais grave: são 97,1 mortes / 100 mil, contra 95,9 do Brasil e 74,3 do Paraná. Confira estes dados no gráfico acima.