Em 2 dias, Litoral tem 3 mortes e 243 casos de covid

Informes da Secretaria de Estado da Saúde de dois dias apontam mais 243 casos de covid-19 no Litoral: 150 na sexta-feira (8) e 93 no sábado (9). Os novos casos foram em Paranaguá (117), Antonina (51) Guaratuba (41), Matinhos (20), Morretes (10) e Pontal do Paraná (4).

Nos dois dias, foram confirmadas mais três mortes na região: 2 em Paranaguá e 1 em Pontal. O Litoral chega a 15.842 casos e 294 óbitos em decorrência de covid-19.

No Paraná, no acumulado dos dois dias, foram 8.255 casos e 113 mortes. O estado tem 467.913 confirmações da doença e 8.669 mortes provocadas pela covid-19.

No Brasil, Ministério da Saúde registrou hoje mais 1.171 mortes e 62.290 novos casos da doença. O país tem 202.631 mortes e 8.075.998 confirmações.