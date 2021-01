PM flagra motos em racha e motorista embriagado em Guaratuba

Foto: PMPR / Divulgação

Dois rapazes que disputavam um racha em plena Avenida Curitiba, área central de Guaratuba, foram presos por embriaguez pelos policiais militares da Subárea da cidade no começo da madrugada de sexta-feira (8). Durante o atendimento à situação, um carro que passava pelo local foi abordado e os policiais constataram que o motorista estava embriagado.

Segundo as informações da Subárea, as ocorrências ocorreram durante a Operação Barreira, que tem por objetivo fazer abordagens para localização de armas, drogas e foragidos da justiça. Durante essa atividade, os militares estaduais viram o racha das motocicletas e conseguiram fazer a abordagem. Ambos estavam embriagados e foram lavradas as notificações de trânsito cabíveis, sendo feito o encaminhamento da dupla à delegacia.

Durante a espera pelo guincho para remoção das motos, os policiais militares abordaram o motorista de um veículo de passeio e, ao fazer o teste etilométrico, acabaram constatando embriaguez do homem, que também acabou encaminhado e o veículo, recolhido ao pátio.

Fonte: PMPR / Marcia Santos