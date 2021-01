Licitação dos estudos da Ponte de Guaratuba tem data e traçado preferido

Traçado escolhido pelo DER prevê ponte de 810 metros, com túnel de 260 metros em Caieiras

O DER-PR [Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná] marcou para o dia 8 de fevereiro o prazo para apresentação de propostas para elaboração de estudos ambientais e de engenharia para a ponte na baía de Guaratuba.

A abertura das propostas será no dia seguinte (terça-feira, 9), na sede do órgão, em Curitiba. Os critérios de julgamento são técnica e preço.

A empresa ou consórcio de empresas terão de elaborar o e Estudos Ambientais (Estudo de Impacto Ambiental [EIA] e Relatório de Impacto Ambiental [Rima]) e estudos preliminares de engenharia, para implantação da ponte e seus acessos. O orçamento estimado é de R$ 4.804.279,74 e o prazo de execução de 14 meses. O pagamento será feito com uma parcela de um empréstimo feito pelo Governo do Paraná junto ao BID [Banco Interamericano de Desenvolvimento], de US$ 235 milhões.

No anexo do edital, o DER adianta que “o objetivo dos estudos preliminares de engenharia será validar as três alternativas do EVTEA ou propor as alterações necessárias de forma que se tenha a melhor alternativa do ponto de vista técnico econômico e ambiental”.

Mais adianta explica: “As atividades deverão ser embasadas no EVTEA [Estudo de Viabilidade Técnico Econômico e Ambiental], desenvolvido pela empresa Engemin Engenharia e Geologia Ltda e aprovado pelo DER/PR, que estudou cinco alternativas de traçado para esta travessia, detalhou os estudos em três delas consideradas mais viáveis e indicou uma delas como a melhor”.

Trata-se de uma ponte de 810 metros, alcançando a margem sul da baía, no morro das Caieiras, sucedida por um túnel, com 260 metros de extensão, o qual faz a transposição do relevo e a ligação à área de manutenção do ferry boat”.

Apesar da preferência, “os dados do EVTEA não eximem a projetista da necessidade de realização de novos levantamentos e estudos para a definição da melhor alternativa do ponto de vista técnico econômica e ambiental, realizando a atualização ou complementação do que se fizer necessário”. Conforme explica o DER, “a solução proposta no EVTEA é referencial, sendo facultada à Contratada a apresentação de uma solução diferente”, que deverão ter aprovação prévia do DER.