Covid: Paranaguá tem 3 mortes e Guaratuba, 2

Mais três mortes por covid-19 foram registradas hoje pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no Litoral do Paraná, todas em Paranaguá. Já a Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou agora há pouco mais duas mortes.

No domingo (10), faleceu um morador do bairro Cohapar, de 90 anos, que estava internado no Hospital do Rocio, em Campo Largo.

Nesta segunda-feira (11), morreu um morador do bairro de Piçarras, de 51 anos que estava internado no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. A Prefeitura explica que os óbitos não foram registrados no Informe da Sesa de hoje.

A região também teve 259 novos casos confirmados: 137 em Paranaguá, 49 em Matinhos, 27 em Antonina, 21 em Guaratuba, 19 em Pontal do Paraná e 6 em Guaraqueçaba. O Litoral chega a 299 mortes (297 no Informe da Sesa) e a 16.121 casos.

No Paraná, nesta terça-feira (12), foram 8.927 confirmações e 116 mortes registradas. O estado já tem 480.120 casos e 8.811 mortes pela doença.

No Brasil, foram confirmados mais 64.025 casos e 1.110 mortes. O país soma 8.195.637 e chega a 204.690 mortes por covid-19.

O gráfico dos índices de casos e mortes por 100 mil habitantes mostra que a situação do Litoral é mais grave que a do estado e do país.