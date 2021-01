Paranaguá tem 3 mortes e Litoral tem 259 casos de covid-19

Mais três mortes por covid-19 foram registradas hoje pela Secretaria de Estado da Saúde no Litoral do Paraná, todas em Paranaguá.

A região também teve 259 novos casos confirmados: 137 em Paranaguá, 49 em Matinhos, 27 em Antonina, 21 em Guaratuba, 19 em Pontal do Paraná e 6 em Guaraqueçaba. O Litoral chega a 297 mortes e a 16.121 casos.

No Paraná, nesta terça-feira (12), foram 8.927 confirmações e 116 mortes registradas. O estado já tem 480.120 casos e 8.811 mortes pela doença.

No Brasil, foram confirmados mais 64.025 casos e 1.110 mortes. O país soma 8.195.637 e chega a 204.690 mortes por covid-19.

O gráfico dos índices de casos e mortes por 100 mil habitantes mostra que a situação do Litoral é mais grave que a do estado e do país.