Hospital confirma morte por covid de moradora de Guaratuba

No boletim do HRL, a data do óbito está escrita na formato norte-americano

Uma senhora de 65 anos, residente no bairro Coroados, em Guaratuba, estava internada para tratamento de covid-19 no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, e faleceu nesta terça-feira (12). A morte e a causa foram informadas pelo hospital nesta manhã de quarta-feira, que citou que ela teria 63 anos.

Ontem, a Prefeitura de Guaratuba confirmou duas mortes, ocorridas no domingo e na segunda-feira. De acordo com o último informe da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado ontem, o município tem 37 óbitos em decorrência do novo coronavírus.

O Correio do Litoral apurou que o número deverá subir para 39, com a inclusão das 3 mortes e a exclusão de 1 caso registrado em duplicidade.

O Hospital Regional tem 18 pacientes internados por covid, sendo que 11 estão confirmados para a doença, 5 estão em investigação e 2 já tiveram resultados negativos.