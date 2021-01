Policiais da operação verão têm treinamento sobre patrulha com bicicleta

Fotos: Sesp

As equipes policiais que atuam no ciclopatrulhamento da operação o Verão Consciente 2020/2021 no Litoral passaram nesta quarta-feira (13) por uma capacitação sobre abordagens e outras técnicas policiais com uso de bicicleta.

O objetivo do treinamento, coordenado e executado por um major especialista no assunto, é aperfeiçoar as habilidades no trabalho preventivo e ostensivo desenvolvido desde o início da temporada com as bikes. Participaram das atividades teóricas e práticas policiais militares de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.

A instrução foi aplicada pelo comandante da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM), major Marcos Tordoro, que desenvolveu, há alguns anos, um projeto de policiamento com uso de bicicletas no meio urbano na região de Londrina para criar uma ponte de aproximação da PM com a população durante o trabalho de prevenção à criminalidade.

O policiamento com bikes é utilizado nos balneários com maior concentração de comércios e circulação de pessoas. “O ciclopatrulamento é muito eficaz, pois é focado no policiamento de proximidade com o cidadão, com ações voltadas para atender a população”, disse Marcos Tordoro.

Ele contou com o apoio do cabo Jefferson Aparecido Pereira, do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), para a instrução. A primeira parte ocorreu em sala de aula.

Os exercícios práticos foram feitos num campo, onde os policiais militares aprenderam sobre os cuidados com a bike, a postura correta, regulagem do banco e outros detalhes que fazem a diferença no atendimento de uma ocorrência. Também exercitaram abordagens, receberam dicas sobre a condução e frenagem, técnicas de tiro policial com bike, entre outros assuntos.

“O PM tem que ter a habilidade para o pedal para que ele possa acessar locais, descer escadarias, por exemplo, e ainda assim estar atento ao que acontece ao redor. Observar o que ocorre, observar as pessoas para realizar abordagem, deixando a bicicleta de lado, tudo isso precisa ser treinado, pois a repetição do movimento vai gerar confiança e qualidade no exercício, para que o policial militar possa exercer seu serviço e atender a comunidade com mais qualidade”, destacou o major.

A soldado Tatiane Lourençoni, da 4ª Companhia Independente, participou da capacitação e destacou o carinho pela modalidade. Ela acredita que o policiamento com bike é uma das maneiras mais eficientes para o policial se aproximar do cidadão, além do aumento do respeito e da admiração pelo serviço policial militar. “Gosto bastante, é de fundamental importância aqui no Litoral, região mais propícia para o uso de bicicleta por ser plana. A bike é uma ferramenta que nos aproxima das pessoas, e as crianças são as que mais se encantam com esse policiamento”, afirmou.

Mobilidade – O major Marcos Tordoro explica que a principal vantagem do ciclopatrulhamento em comparação com o policiamento a pé e motorizado é a mobilidade. O tamanho reduzido e a facilidade de transitar por espaços mais estreitos são características próprias para o policiamento nos calçadões da orla, onde geralmente há grande quantidade de pessoas circulando e a passagem de moto ou carro é praticamente inviável.

Ao mesmo tempo que o policial está mais próximo das pessoas, ele também consegue perceber com mais clareza alguma situação suspeita, ou caso precise fazer uma abordagem, pode chegar até a pessoa de maneira mais eficiente.

Autonomia e meio ambiente – Mas além da mobilidade, há outras vantagens sobre o ciclopatrulhamento, que acabam beneficiando até mesmo a saúde do policial militar. A primeira delas é a autonomia, por permitir a cobertura de um perímetro grande se comparado com o policiamento a pé.

O respeito ao meio ambiente é outro fator considerável, por não provocar a emissão de gases poluentes, sem falar no treinamento físico que o policial passa a fazer. “O policial militar intensifica a sua atividade física com o radiopatrulhamento com a bicicleta, ele é impulsionado a fazer exercícios e quem ganha é o próprio policial, além da comunidade poder contar com um profissional mais bem preparado para atuar pela segurança pública”, afirmou o major.

