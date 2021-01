Prefeitura de Guaratuba terá transporte da área rural para o Enem

Imagem: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba informa que disponibilizará transporte para os estudantes da área rural que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos próximos domingos, dia 17 e dia 24. O ônibus sairá às 10h da Escola Municipal Joaquim Gabriel de Miranda, no Cubatão.

Cuidados – Durante todo o tempo de realização da prova os candidatos deverão usar máscaras de proteção da forma correta, sob pena de serem eliminados do exame. Álcool em gel estará disponível em todos os locais. O candidato também pode levar o próprio produto desde que não tenham rótulos e em recipientes transparentes.

Quem for diagnosticado ou apresentar sintomas da Covid-19 não deverá comparecer ao local de prova e sim entrar em contato com o Inep pela Página do Participante, ou pelo telefone 0800-616161, e terá direito a fazer a prova na data de reaplicação do Enem.

Para conferir o local de prova, acesse https://enem.inep.gov.br/participante/#!/