Verão Consciente visita Morretes e Antonina

Fotos: AEN

O projeto Verão Consciente desembarcou em Morretes e Antonina, no último final de semana. As duas cidades históricas têm os maiores índices de casos e mortes por covid-19 no Litoral.

O pessoal da equipe Itinerante, liderada pelo professor Jackson Douglas, o Jack, levou informação para moradores e turistas sobre como combater o vírus da covid-19 e o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue – sempre utilizando formas lúdicas para passar a principal mensagem neste momento: a prevenção.

Morretes – A equipe esteve primeiro em Morretes, cidade de arquitetura colonial, com casarões antigos preservados, cortada pelo rio Nhundiaquara e muito procurada por conta do prato típico da região: o barreado. As abordagens foram feitas inicialmente com os turistas que chegavam à cidade por meio do trem que faz o passeio que revive a histórica viagem pela Ferrovia Paranaguá-Curitiba.

Antonina – A equipe do Verão Consciente fez interações, para reforçar os protocolos de combate ao coronavírus e à dengue, na Ponta da Pita e na Baía de Antonina. Moradora do município, dona Adair dos Santos, 72 anos, mais conhecida como Dona Dina, se emocionou ao ver o pessoal do Verão Consciente na cidade. Ela contou que sentiu nostalgia, relembrando as ações do Verão que já eram realizadas na década de 90, quando levava as netas para participar do evento. “Eu fazia questão de trazer minhas netas para participar, até ganhamos uma gincana. Vocês conseguiram me fazer viajar no tempo e reviver essa fase”, agradeceu Dona Dina.

Antonina é considerada uma das mais antigas povoações do estado do Paraná, tendo vestígios de ocupação encontrados em meios aos sambaquis e que datam do início do Séc XVII. Desde a década de 1990, a cidade é a sede do Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná (UFPR) que acontece anualmente na cidade no mês de julho e que envolve professores e estudantes nas áreas de artes plásticas, cênica, música, oficinas e projetos especiais. Em 2020, o festival teve uma edição virtual por conta da pandemia.

Com informações da AEN – Edição: Correio do Litoral