Guaratuba planeja retorno às aulas em sistema híbrido

Roberto Justus, Fernanda Monteiro e diretores das escolas municipais – Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Reunião nesta sexta-feira (15) entre a Secretaria Municipal da Educação de Guaratuba e direção das Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil tratou das recomendações para o retorno das aulas no formato híbrido.

Nesse sistema, um grupo de estudantes acompanhará a aula presencialmente, na escola, e os outros alunos da turma participam de maneira remota, através do Aula Paraná Municípios, aulas com material didático elaborado pelos professores municipais e outros recursos. O limite de alunos em cada sala será dado pelo distanciamento de 1,5 metro.

A secretária da Educação, Fernanda Monteiro, pediu comprometimento de todos para que os estabelecimentos de ensinos e educadores estejam preparados para receber os alunos com total segurança. O prefeito Roberto Justus fez uma fala inicial na reunião e destacou a confiança que tem na nova equipe da Educação, também reforçou que as transformações que vem ocorrendo em Guaratuba foi porque sempre ouviu os servidores e que isso irá continuar.

A secretária Fernanda Monteiro destacou que, no plano pedagógico, o foco principal será na recuperação da aprendizagem de todos, entendendo que o processo de cada aluno é singular, e também na importância da recuperação do vínculo emocional do aluno com a equipe de ensino.

Seguindo as recomendações da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) e assessorados pela Secretaria Municipal da Saúde, o planejamento de retorno à sala de aula obedece critérios rigorosos que irão necessitar de muito comprometimento e responsabilidade de todos os envolvidos, seja da Secretaria da Educação, da direção, das equipes pedagógicas, dos professores, funcionários e também dos alunos, pais e responsáveis. A participação dos alunos presencialmente ficará a cargo da decisão de cada família, a qual terá que fazer a assinatura de um termo de compromisso.

Entre as medidas de prevenção que serão adotadas para evitar o contágio da Covid-19 estão:

Distanciamento social de 1,5 metro. Divisão dos alunos obedecendo o distanciamento e de forma escalonada;

Uso obrigatório de máscara para estudantes, professores e demais funcionários;

Disponibilização de álcool gel em todas as áreas;

Horários de entrada e saída escalonados para evitar aglomerações;

Triagem de temperatura na entrada diariamente;

Higienização de superfícies e objetos antes do início das aulas em cada turno;

Janelas e portas abertas para ventilação;

Não compartilhamento de objetos;

Interdição de bebedouros coletivos;

Transporte escolar com 50% da ocupação, higienização constante e auxílio de monitores;

O kit escolar que será entregue esse ano foi adequado ao contexto da pandemia e conterá máscara e garrafinha de água para uso individual.

Inovação

Na reunião desta sexta-feira (15) com as diretoras, a secretária da Educação Fernanda Monteiro adiantou algumas novidades desse ano. Além de mais investimentos nas reformas dos imóveis e uma nova unidade educacional no bairro Mirim, ela falou da criação de um portal para aproximar a comunidade escolar, o Educa Guará.

Nele, haverá informação e transparência das ações da Educação, como a lista de espera online das vagas dos CMEIs. Também haverá chat de reforço das aulas, cantinho literário, concursos e assuntos sobre saúde na escola e merenda. “Esta é a hora de inovar, modernizar a Educação e tornar nossa realidade mais visível para a comunidade”, ressaltou a secretária.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba