Aifu contra covid notifica 14 estabelecimentos em Guaratuba

Reunião preparatória da ação

Guaratuba, assim como Matinhos, também teve, na noite desta sexta-feira (15), uma ação para fazer cumprir o decreto estadual de prevenção à covid-19, que estabelece toque de recolher das 23h às 5h.

Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) foi realizada na orla marítima, no Centro e nos bairros Mirim, Piçarras e Cohapar. Começou às 22h e foi até a 1h do sábado e contou com a participação da Polícia Militar, Secretaria Municipal da Segurança Pública, Vigilância Sanitária e Fiscalização Municipal.

Confira o balanço divulgado pela prefeitura:

↘ 2 notificações para comparecimento junto à prefeitura para regularizar questões documentais relativas a falta do alvará de funcionamento.

↘ 14 estabelecimentos comerciais orientados e notificados sobre o decreto estadual que trata do toque de recolher e de outras normas contra a covid.

↘ “43 comércios fechados durante a operação, em cumprimento ao decreto estadual n° 6.294″. Ao ler este texto, da Prefeitura, interpretamos, equivocadamente, que eram estabelecimentos que foram fechados pela Aifu, na verdade, são estabelecimentos que estavam fechados quando a Aifu passou.

Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba